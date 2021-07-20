Пекин, 20 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Китай уже опубликовал 14 томов сборника классиков марксизма и связанных с ним документов «Ма Цзан» в общей сложности на 9 млн китайских иероглифов, сообщает агентство Синьхуа.

Mitte27 «Капитал» Карла Маркса. Советское издание. 1973

Выпущенный в 2015 году Пекинским университетом в сотрудничестве с несколькими китайскими и зарубежными исследовательскими институтами сборник «Ма Цзан» направлен на предоставление полной картины эволюции марксизма. Весь проект займет около 20 лет.

Опубликованные тома включают оригинальные работы и переводные версии, статьи, отчеты, файлы, заметки и письма, а также соответствующие документы Коммунистической партии Китая.

Семинар на тему «Ма Цзана» также прошел на Третьем Всемирном конгрессе по марксизму, который проходил с 17 по 18 июня в Пекине. На семинаре различные ученые-марксисты из страны и из-за рубежа поделились результатами своих исследований в этой области с помощью онлайн-и офлайн-методов.

Ожидается, что сборник «Ма Цзан» облегчит систематический обзор и глубокое понимание адаптации марксизма к контексту Китая и заложит более прочную теоретическую основу для развития марксизма в 21 веке, сказал главный редактор «Ма Цзан» Гу Хайлян.