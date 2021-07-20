Токио, 20 июля, 2021, 11:38 — ИА Регнум. На проведение Олимпийских игр в Токио Япония направила в общей сложности $15,4 млрд. Об этом 20 июля сообщил генеральный секретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто.

Olympic.ru Олимпиада в Токио 2020

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«Общие расходы на проведение Олимпийских игр, которые понесли правительство Японии и правительство Токио, составили 15,4 миллиарда долларов», — уточнил он на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

Муто добавил, что после переноса проведения ОИ на год из-за пандемии коронавирусной инфекции бюджет Игр был пересмотрен. На создание безопасной среды для проведения Олимпиады было дополнительно потрачено $900 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и должны состояться с 23 июля по 8 августа.

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Согласно опросу токийской исследовательской компании «Сёко», который был проведён в начале июня, более 60% японских компаний предпочли бы, чтобы Олимпийские игры в Токио были отменены или снова перенесены из-за эпидемиологической ситуации. Напомним, 8 июля в столице Японии в связи с распространением эпидемии коронавируса было объявлено четвёртое по счёту чрезвычайное положение.