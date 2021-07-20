Коломна, Московская область, 20 июля, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в городе Коломна в Московской области погибла водитель легковушки и три пассажира автобуса пострадали. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП

«Время 8:30, Коломна, выезд с объездной дороги на Малинское шоссе, столкновение легкового автомобиля с автобусом. По предварительной информации, водитель легковушки скончалась, в автобусе трое раненых», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Заокском районе Тульской области столкнулись пассажирский автобус и автопогрузчик, в результате чего пострадали семь человек.