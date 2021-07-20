Тольятти, Самарская область, 20 июля, 2021, 11:37 — ИА Регнум. АвтоВАЗ планирует представить новое семейство машин LADA сегмента B (небольшой автомобиль, больший по размеру, чем городской автомобиль) до 2025 года. Об этом сообщил глава компании Николя Мор в видеообращение по случаю 55-летнего юбилея Волжского автозавода.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Автомобильный салон LADA

«Впереди нас ждет четыре важных года, в течение которых мы выпустим пять новых автомобилей Lada, а также новые модели Renault. Для LADA это новое поколение легендарной Niva и абсолютно новое семейство сегмента B», — сообщил Николя Мор.

Стоит отметить, что в следующем году АвтоВАЗ планирует начать выпуск Renault Logan и Sandero нового поколения на «тележке» CMF-B. Ранее в Сети не раз появлялись тестовые прототипы новинок.

Напомним, в начале июля 2021 года глава АвтоВАЗа Николя Мор сообщил, что Волжский автозавод через шесть — семь лет должен перейти на выпуск автомобилей на новой экологичной платформе.

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