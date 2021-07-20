Киев, 20 июля, 2021, 11:36 — ИА Регнум. 31,11% выпускников провалили Внешнее независимое оценивание (ВНО — аналог ЕГЭ — ИА REGNUM) по математике. Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Алексей Колчин ИА REGNUM Небольшой отдых перед экзаменом

В Центре отметили, что в 2020 году с экзаменом не справились 13% выпускников. Кроме того, 20% абитуриентов не смогли сдать экзамен по истории Украины.

«Это дети, которые совершенно не владеют картографическими знаниями. И абсолютно не ориентируются в исторической хронологии… они не способны расположить события, между которыми расстояние 10−20 лет», — рассказал во время пресс-конференции в информационном агентстве «Укринформ» руководитель УЦОКО Валерий Бойко.

Ситуацию прокомментировал депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

«Непросто признать Бандеру и Шухевича бойцами с нацизмом, даже если тебе всего лишь 17 лет», — написал парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач страны Игорь Кузин предложил пускать в школы только привитых детей, а непривитых оставлять на «удалёнке».