Москва, 20 июля, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Минприроды призвали не пугать жителей России пустыми полками и опровергли дефицит товаров из-за ответственности производителей за утилизацию, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.

(сс) Random Retail Пустые полки в магазине

«Реализация новой Концепции РОП не скажется на ассортименте товаров в магазинах. Ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует уже более четырех лет», — отмечается в сообщении пресс-службы министерства.

«Заявления о якобы рисках похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства», — добавили в министерстве.

Ретейлеры увидели риски для легальной торговли из-за готовящихся требований к утилизации товаров вплоть до «пустых полок» из-за сокращения ассортимента.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят крупные торговые сети, в том числе «Магнит», X5 Group, «Лента», и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, среди ее членов Wildberries, «Утконос» и Ozon) заявили, что подготовленный Минприроды законопроект об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки создает риски ухода торговли в серую зону, что «с большой долей вероятности» может привести к пустым полкам в магазинах и сокращению выбора в ассортименте интернет-магазинов.

Ретейлеров не устраивает положение о запрете на продажу товаров, не включенных в специальный реестр в рамках системы учета отходов.