Пекин, 20 июля, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Национальная обсерватория Китая продлила синий уровень предупреждения по тайфунам, сообщает 19 июля агентство Синьхуа.

Nasa.gov Шторм

Центр тропической депрессии, по данным на 5:00 по местному времени 19 июля, находился в прибрежной зоне Китая примерно в 175 км к юго-востоку от города Янцзяна в провинции Гуандун, или по координатам 20,8 градуса северной широты и 113,2 градуса восточной долготы, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая.

Тропическая депрессия, вероятно, усилится до седьмого за год тайфуна и обрушится на прибрежные районы между Шэньчжэнем и Маомином в провинции Гуандун или задержится в море вблизи центральной и западной части провинции Гуандун, прежде чем двинуться на северо-восток.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее суровую погоду, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.