Ульяновск, 20 июля, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области местами ожидаются сильные дожди и град. Об этом сообщает управление МЧС.

Иван Соболев ИА Красная Весна Дождь

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По данным ведомства, сегодня, 20 июля, с сохранением до 01:00 — 03:00 часов 21 июля локально местами ожидаются ливни, крупный град, при грозе порывы ветра будут достигать 20 — 25 метров в секунду.

«Объявляется «оранжевый» уровень опасности», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее «оранжевый» уровень опасности в Ульяновской области действовал 16 — 17 июля из-за грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, «оранжевый» уровень погодной опасности означает вероятность стихийных бедствий.