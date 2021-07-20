Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Ленинградской области в период с 12 по 18 июля погибли при различных обстоятельствах 13 человек, большая часть из них — на воде. Об этом 20 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленинградской области Происшествия на воде в Ленобласти

За минувшую неделю поисково-спасательные подразделения аварийно-спасательной службы привлекались 57 раз, в том числе: к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) — два раза; к поисково-спасательным работам на водных объектах — 29 раз; к поисково-спасательным работам в лесах (ПСР) — три раза. В ходе АСР и ПСР было спасено семь человек, пропали два человека, погибли 13 человек.

«Среди погибших в ДТП и в лесу — по одному человеку, на воде погибли 11 человек», — добавил собеседник агентства.

Отметим, с начала лета в Ленинградской области в лесу погибло два человека, на воде — 47 человек. На сегодняшний день пропавшими на воде считаются два человека.