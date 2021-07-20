Уфа, 20 июля, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб подросток, возбуждено в Башкирии. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

Https://xn--90adear.xn--p1ai Мопед

По версии следствия, вечером 19 июля на проселочной дороге между деревнями Спасская и Талалаевка столкнулись автомобиль «Lada Niva», за рулем которого находился 33-летнего мужчина и мопед, за рулем которого находился 13-летний житель Стерлитамакского района.

Сообщается, что в этом дорожно-транспортном происшествии 13-летний водитель мопеда получил не совместимые с жизнью травмы. В больницу был доставлен 14-летний пассажир мопеда.

«Как установлено, у водителя и пассажира мопеда отсутствовал мотошлем», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.