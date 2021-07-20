Смоленск, 20 июля, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении военнослужащего, который подозревается в убийстве жителя города Ельня Смоленской области, завели следователи. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

«В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Смоленскому гарнизону в отношении военнослужащего войсковой части 94 018 рядового … возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что, согласно предварительным данным, 18 июля во внеслужебное время на ул. Дорогобужский Большак в г. Ельне «на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений на бытовой почве» военнослужащий напал на незнакомого ему мужчину и нанес ему два удара камнем по голове.

«В результате потерпевший получил тяжелые травмы головы, от которых скончался в ходе транспортировки в медицинское учреждение», — также уточняется в сообщении.

При этом отмечается, что в данный момент подозреваемый задержан и проводятся следственные и иные процессуальные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Республике Алтай возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя села Чендек Усть-Канского района за убийство двух лиц.