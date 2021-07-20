Петрозаводск, 20 июля, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Глава МЧС России Евгений Зиничев прилетел в Карелию, чтобы проконтролировать ход работ по защите населённых пунктов от лесных пожаров. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Mchs.gov.ru Евгений Зиничев

«Зиничев прибыл в Карелию, чтобы на месте проконтролировать ход работ по защите населённых пунктов и объектов экономики от лесных пожаров», — сообщили в ведомстве.

На месте ЧС Зиничев также оценит своевременность принятия профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности, уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, на текущий момент в Карелии действует 25 лесных пожаров на площади 5886 га. Показатели пожарной опасности, а также площади горения леса превысили средние многолетние значения в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах. Одной из причин пожаров стало впервые в истории Карелии установившееся природное явление — атмосферная засуха.

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