Москва, , 11:25 — REGNUM Депутат Государственной думы VII созыва Наталья Поклонская («Единая Россия») готова вернуться в Республику Крым только в должности прокурора республики, занимать пост министра она не намерена. Об этом она сама сообщила 20 июля в ходе онлайн-конференции. Передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Поклонская Duma.gov.ru

«Отвечаю, что 100% я не буду министром в Республике Крым. Потому что буквально вчера мне предрекли назначение на пост министра экологии Крыма. Это всё неправда», — опровергла ранее появившуюся информацию Поклонская.

«Если пофантазировать и представить, кем бы я могла работать в Крыму, я вижу для себя одну должность — прокурор Крыма. Я уверена, что крымчане меня в этом поддержат, потому что нужен баланс сил, нужна помощь Сергею Валерьевичу Аксёнову. Поэтому если говорить про Крым, я бы себя видела в должности прокурора, а не министра», — подчеркнула депутат.

Поклонская также не исключила, что может остаться на работе в Москве, однако ушла от прямого ответа на вопрос, какую именно должность она займёт, предложив дождаться официального решения.

«Моим желанием было что-то поменять в деятельности. Уход из Думы — это мое желание, я хочу развиваться, попробовать в других сферах деятельности в пользу людей и родины», — добавила Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о возможном назначении Поклонской на пост министра экологии Крыма — на фоне новостей об увольнении с этой должности Геннадия Нараева.