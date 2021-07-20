Москва, 20 июля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Из-за нового порядка утилизации упаковки полки магазинов в России могут опустеть. Об этом предупредили владельцы крупных торговых компаний страны.

(сс)ccipeggy Магазин

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О рисках, которые создаёт законопроект Минприроды РФ об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли сообщили в письме на имя главы федерального ведомства Александра Козлова, сообщает РБК со ссылкой на документ.

«Применение указанного запрета в предлагаемых законопроектом условиях с большой долей вероятности может привести к пустым полкам в объектах торговли и сокращению/обнулению выбора в ассортименте интернет-магазинов», — отмечают авторы обращения.

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Также указывает, что ретейлерам «совершенно непонятно», как будет идти сбор информации для Единой государственной информационной системы учёта отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ), которая будет создана в рамках реформы расширенной ответственности производителей (РОП). Кроме того, запрет на реализацию товаров, сведения о которых не внесены в этот реестр, приведёт к разрушению сложившейся системы легального товарооборота, подчеркнули авторы письма.

В свою очередь «Российский экологический оператор» заявил, что риска пустых полок нет, а внесение информации в систему не приведёт к дополнительным издержкам.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно одобренной «Концепции расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию тары» с 1 января 2022 года производители должны будут перерабатывать всю выпущенную в оборот упаковку. Кто не готов заниматься утилизацией самостоятельно, должны будут платить экологический сбор по двойному нормативу.