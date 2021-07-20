Ставрополь, 20 июля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Ставропольском крае создан значительный запас вакцины против коронавируса. На днях в регион поступила крупнейшая партия препарата, в результате чего объем первого компонента вакцины составил 95 179 доз. Об этом написал в своем Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

Вакцина

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«На Ставрополье выросли не только темпы вакцинации, но и запас вакцины, который позволит сделать прививку от коронавируса еще более доступной. Большая партия пришла в край на выходных. И к сегодняшнему утру запас первого компонента достиг рекордного для Ставрополья уровня 95 179 доз. Это максимум с начала прививочной кампании», — сообщил губернатор.

В настоящее время в наличии имеется также 251 410 доз второго компонента вакцины от коронавируса. Все препараты уже распределены между прививочными пунктами. Уже воспользовались возможностью защитить себя от COVID-19 с помощью прививок 487,5 тыс. жителей Ставрополья. Из них уже прошла второй этап вакцинации 331 тысяча ставропольчан.