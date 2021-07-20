Ростов-на-Дону, 20 июля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Строительство обхода Аксая на федеральной трассе М-4 «Дон» — участка Ростовского транспортного кольца — может быть завершено на год раньше запланированного срока. Такую вероятность допустил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Donland.ru Обход Аксая на трассе М-4 «Дон» могут построить на год раньше

На объекте развёрнута активная работа. Особое внимание уделено самым сложным участкам — инженерным сооружениям через реки и поймы. Голубев уточнил, что в сентябре состоится очередное заседание рабочей группы по строительству этого крупного дорожного объекта.

«Обсудим вопросы ускорения строительства, в том числе и создания удобных съездов к станице Старочеркасской, а также возможность досрочной сдачи этого масштабного объекта уже в 2023 году», — уточнил губернатор в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что ориентировочная стоимость Ростовского транспортного кольца, в рамках которого ведётся строительство Аксайского объезда, — около 65 млрд рублей. Работы планируется провести до 2025 года.