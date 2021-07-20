Улан-Удэ, 20 июля, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Улан-Удэ по подозрению в истязании приёмного ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, 8-летняя девочка поступила в больницу 13 июля с раной в руке.

Jo Naylor Нож в крови

При осмотре пациентки врач увидел на её руках и ногах кровоподтёки и ссадины. Кроме того, девочка была напугана, замкнута и истощена, а её вес достигал лишь 16 кг. Она рассказала, что травму пальца получила, упав на косу на прогулке. Однако в полиции выяснили, что это стало наказанием за потерянный градусник.

«13 июля женщина не смогла найти дома градусник и решила, что его потеряли дети. Она заставила девочку положить ладонь на разделочную доску, после чего нанесла по кисти удар ножом, причинив резаную рану и перелом ногтевой фаланги пальца руки», — отметили в ведомстве.

У её 6-летней сестры на ладонях были выявлены ожоги. По версии следствия, они также были нанесены опекуном зажигалкой в качестве наказания.

В настоящее время дети изъяты из приёмной семьи и помещены в социально-реабилитационный центр. Решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу.