Оренбург, 20 июля, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Оренбургской области увеличилось число муниципальных образований, где объявили режим ЧС из-за засухи. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минсельхозе, в зоне спецрежима оказались еще 12 районов.

Засуха

С 16 июля введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Александровского, Илекского, Красногвардейского, Новосергиевского, Октябрьского, Первомайского, Переволоцкого, Ташлинского, Тоцкого, Тюльганского, Шарлыкского районов, Сорочинского городского округа. Предварительно в этих муниципальных образованиях погибли озимые и яровые зерновые культуры на площади 180 тысяч га.

Напомним, со 2 июля режим ЧС объявлен в 18 муниципальных образованиях. Добавим, в мае-июне в 37 территориях Оренбуржья наблюдались опасные агрометеорологические явления: атмосферная и почвенная засуха, суховей. Они нанесли экономический ущерб агропромышленному комплексу.