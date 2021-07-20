Джакарта, 20 июля, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Индонезии заявили, что на шестой день операции по поиску жертв кораблекрушений в Понтианаке, четыре рыбака были объявлены погибшими, сообщает CNN Indonesia.

twitter @SAR NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas)) Поисково-спасательная операция в Индонезии

В результате плохой погоды 13−14 июля 17 судов, в том числе 14 рыболовных судов, 2 буксира и 1 яхта, пропали без вести. На борту 17 судов находились 138 человек.

По состоянию на 20 июля 83 человека выжили, 31 человек погиб. Спасатели продолжают поиски 34 человек.