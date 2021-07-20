Токио, 20 июля, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Полноценное признание Международного олимпийского комитета (МОК) получила Международная федерация самбо (FIAS). Такое решение было принято 20 июля на 138-й сессии МОК.

President.az Самбо

Вместе с самбо также официально признаны Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга (WAKO), Международная федерация ассоциаций муай-тай (IFMA), Всемирная федерация лакросса (WL), Международный союз чирлидинга (ICU), Международная федерация айсштока (IFI).

Напомним, временное признание МОК самбо получило в ноябре 2018 года. В 2009-м впервые было объявлено о намерении самбо войти в число олимпийских видов спорта.

В России самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в 2003 году.