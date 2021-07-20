Волгоград, 20 июля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Бывший начальник железнодорожной станции «Бетонная» в микрорайоне Гумрак Дзержинского района Волгограда признан виновным в получении взяток от представителей коммерческих фирм, сообщили ИА REGNUM 20 июля в объединённой пресс-службе судов региона.

Железнодорожный состав

Железнодорожник с апреля 2017 года по июнь 2018 года за деньги «помогал» быстрее подавать вагоны на подъездные пути двух коммерческих организаций. Кроме того, в июле 2019 года бывший начальник получил взятку от директора строительной компании за ускоренную разработку специнструкции и её согласование в РЖД. Общая сумма «благодарностей» составила 192 тысячи рублей. Деньги перечислялись представителями фирм на банковскую карту железнодорожника.

Дзержинский районный суд Волгограда осудил мужчину на три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. На такой же срок он лишён права занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.