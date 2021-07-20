Томск, 20 июля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Часть автопарка администрации Томской области передали врачам. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июля в областной администрации.

Sakha.gov.ru Медики против коронавируса

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Уточняется, что томский губернатор Сергей Жвачкин решил ежедневно выделять для нужд медучреждений не менее 15 автомобилей из автопарка обладминистрации. Также выделено 2,5 млн рублей на оплату такси для медиков Томска и Томского района для выездов к пациентам на дом.

Жвачкин подчеркнул, что 15 автомобилей из гаража администрации и 25 такси будут ежедневно работать в больницах и поликлиниках, пока не нормализуется эпидситуация.

«Машины чиновников и такси мы передавали в распоряжение медиков и прошлой осенью. Привлеченный транспорт позволит сократить время ожидания врачей», — отметил глава региона.

Участковых терапевтов доставляют на машинах до мест вызова и обратно. Также автомобили необходимы для доставки лекарств, перевозки анализов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 19 июля выявлено 35 746 носителей коронавируса, выздоровели 33 067 человек.