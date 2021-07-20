Пекин, 20 июля, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Число подключений к терминалам 5G в Китае достигло 365 млн, по мере развития сетей 5G, показали данные Министерства промышленности и информационных технологий Китае, передает агентство Синьхуа.

5G

Страна завершила строительство крупнейшей в мире автономной сети 5G, сказал главный инженер министерства Тянь Юйлун, ссылаясь на данные о том, что на сегодняшний день по всей стране построено около 961 000 базовых станций 5G. При этом, в мае было зарегистрировано 310 млн терминалов и 819 базовых станций 5G.

По данным Тяня, в первой половине этого года поставки телефонов 5G в Китае достигли 128 млн единиц, что составляет 73,4% от общего объема поставок мобильных телефонов в стране за этот период.

С момента коммерциализации два года назад, технология 5G сыграла важную роль в таких областях, как промышленное производство, энергетика и медицинские услуги, а также способствовала цифровой трансформации экономики и общества Китая и развитию цифровой экономики, добавил Тянь.

Китай ожидает, что к 2023 году число пользователей 5G превысит 560 млн, согласно недавнему руководству. К тому времени, как ожидается, сетью 5G будут пользоваться более 40% пользователей персональных мобильных телефонов, а каждые 10 000 человек в Китае будут пользоваться более чем 18 базовыми станциями 5G, говорится в руководстве.