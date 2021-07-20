Курск, 20 июля, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Курской области до 1 сентября в администрации региона будут привиты от коронавируса не менее 60% от общей численности работников. Как сообщает ИА REGNUM, об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

Согласно документу, главам муниципальных образований региона, руководителям организаций независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям, указанным в постановлении Главного государственного санитарного врача Курской области о проведении профилактических прививок, необходимо обеспечить его реализацию — аналогично привить не менее 60% сотрудников.

По данным на 19 июля, первым компонентом вакцины в области привито 255 тыс. 988 человек — 47,9% от того количества жителей региона, которое необходимо привить. Полностью завершили вакцинацию 166 тыс. 600 курян.