Пекин, 20 июля, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Американская компания General Motors и автопроизводитель SAIC представили в Китае минивэн Wuling Journey, созданный на платформе пикапа Journey. Об этом сообщается на сайте компании.

Wuling Wuling Journey

Модель представлена в 5-, 7 — или 9-местном исполнении. При этом габариты минивэна составляют 5 105×1 840×1 890 мм. Размер колёсной базы равен 3 180 мм.

В качестве агрегата у новинки безальтернативный бензиновый турбированный мотор на 1,5 л с отдачей 147 «лошадей», который сочетается с «механикой». Привод у модели задний.

Wuling Journey получил систему ABS, фронтальные и боковые подушки безопасности, кондиционер, мультимедийную систему и электроусилитель руля.

На авторынке новинка появится в августе текущего года.

Напомним, в начале июля 2021 года был представлен новый электромобиль Baojun KiWi EV, созданный совместным предприятием SAIC-General Motors-Wuling.

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