Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Социальная сеть Facebook должна не только оставить в себе запрет на использование своей платформы для бывшего президента США Дональда Трампа, но и заблокировать доступ для других общественных деятелей, замеченных в предосудительном поведении, пишет бывший директор по правовой поддержке Комитета защиты журналистов Кортни Радш в статье, вышедшей 19 июля в Project Syndicate.

«Я занималась профессионально защитой свободы слова на протяжении более десяти лет. Вот почему я поддерживаю недавнее решение Наблюдательного совета Facebook поддержать отстранение бывшего президента Дональда Трампа от платформы и новый протокол Facebook, согласно которому общественные деятели могут быть заблокированы на срок до двух лет во время гражданских беспорядков», — указывает защитница свободы слова.

«В действительности же платформа должна принять более значительные меры», — добавила она.

По ее словам, Трамп использовал социальные сети как площадку для нападок на новостные организации, политических оппонентов и бывших союзников. Он использовал их, чтобы подорвать доверие к президентским выборам 2020 года, а также для распространения «дезинформации» во время пандемии COVID-19. Иными словами, с помощью платформ социальных сетей Трамп подорвал нормы и институты, лежащие в основе функционирования представительного правительства, одновременно увеличив число погибших от коронавируса в Соединенных Штатах.

Руководство соцсети закрывало глаза на поведение Трампа, поскольку считало, что публикация его заявлений была «интересах общественности». Тем не менее после того, как Трамп спровоцировал погром в здании Капитолия 6 января, его страницы были заблокированы — в Twitter запрет носит бессрочный характер, тогда как Facebook оставил бывшему главе Белого дома возможность вернуться на свою платформу, указывая на необходимость сохранения свободы выражения и применения одних правил ко всем.

«Мировые лидеры — это не просто пользователи; они должны соответствовать более высоким стандартам. В конце концов, они могут спровоцировать насилие гораздо легче, чем простые люди. Более того, многое из того, что происходит в социальных сетях, бросает вызов существующим нормам. В исключительных обстоятельствах должны приниматься исключительные решения», — уверена защитница свободы слова.

И если в таких странах, как США, Южная Корея или Польша руководство социальной сети принимает меры против злоупотреблений со стороны власти, то в других государствах, например, в Ираке, Гондурасе или Азербайджане, Facebook проявляет к ним безразличие. Кроме того, Facebook, возможно, стремился защитить собственные бизнес-интересы, чем, вероятно, объясняется то, почему руководители компании защищали членов правящей партии Индии Бхаратия Джаната от наказания за нарушение политики платформы в отношении разжигания ненависти. Даже режимы, которые блокируют доступ своего населения к Facebook, в том числе в Китае, Иране и Уганде, могут использовать платформу в своих целях.

«Нравится это кому-то или нет, но Facebook обладает огромным влиянием. Во многих странах это одна из немногих альтернатив правительственным СМИ, которые доминируют в национальных медийных экосистемах. Для пользователей это часто синоним интернета. Вот почему власти потратили так много ресурсов на манипулирование им, и почему Facebook должен взять на себя ответственность то, чтобы не дать осуществить это», — продолжает Радш.

Безусловно, регулирующие органы тоже должны сыграть свою роль. Но до сих пор их подход был глубоко ошибочным. Некоторые — в том числе в штатах Флорида и Техаса, а также в Польше — идут в противоположном направлении, пытаясь запретить платформам социальных сетей удалять контент или учетные записи, которые не являются незаконными. Регулирующие органы в США и Европейском союзе рассматривают вопрос о том, следует ли считать некоторые элементы интернета в основном как коммунальные услуги или «общие операторы связи». Но в целом регулирующим органам необходимо уделять меньше внимания контенту и больше — дизайну платформ, рекламным технологиям и монополистической власти.

«Тем временем Facebook должен избавиться от причастных к военным преступлениям вооруженных формирований, правительственной пропаганды, которая нацелена на население и манипулирует им, а также от лидеров, которые блокируют пользователей», — заявила журналистка.

«Правительства, государственные должностные лица и политические партии должны сталкиваться с быстрыми и серьезными последствиями, если они нарушат условия обслуживания платформы и используют ее для нарушения прав людей», — добавила она.