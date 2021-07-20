Вашингтон, 20 июля 2021, 11:16 — REGNUM Социальная сеть Facebook должна не только оставить в себе запрет на использование своей платформы для бывшего президента США Дональда Трампа, но и заблокировать доступ для других общественных деятелей, замеченных в предосудительном поведении, пишет бывший директор по правовой поддержке Комитета защиты журналистов Кортни Радш в статье, вышедшей 19 июля в Project Syndicate.
По ее словам, Трамп использовал социальные сети как площадку для нападок на новостные организации, политических оппонентов и бывших союзников. Он использовал их, чтобы подорвать доверие к президентским выборам 2020 года, а также для распространения «дезинформации» во время пандемии COVID-19. Иными словами, с помощью платформ социальных сетей Трамп подорвал нормы и институты, лежащие в основе функционирования представительного правительства, одновременно увеличив число погибших от коронавируса в Соединенных Штатах.
Руководство соцсети закрывало глаза на поведение Трампа, поскольку считало, что публикация его заявлений была «интересах общественности». Тем не менее после того, как Трамп спровоцировал погром в здании Капитолия 6 января, его страницы были заблокированы — в Twitter запрет носит бессрочный характер, тогда как Facebook оставил бывшему главе Белого дома возможность вернуться на свою платформу, указывая на необходимость сохранения свободы выражения и применения одних правил ко всем.
И если в таких странах, как США, Южная Корея или Польша руководство социальной сети принимает меры против злоупотреблений со стороны власти, то в других государствах, например, в Ираке, Гондурасе или Азербайджане, Facebook проявляет к ним безразличие. Кроме того, Facebook, возможно, стремился защитить собственные бизнес-интересы, чем, вероятно, объясняется то, почему руководители компании защищали членов правящей партии Индии Бхаратия Джаната от наказания за нарушение политики платформы в отношении разжигания ненависти. Даже режимы, которые блокируют доступ своего населения к Facebook, в том числе в Китае, Иране и Уганде, могут использовать платформу в своих целях.
Безусловно, регулирующие органы тоже должны сыграть свою роль. Но до сих пор их подход был глубоко ошибочным. Некоторые — в том числе в штатах Флорида и Техаса, а также в Польше — идут в противоположном направлении, пытаясь запретить платформам социальных сетей удалять контент или учетные записи, которые не являются незаконными. Регулирующие органы в США и Европейском союзе рассматривают вопрос о том, следует ли считать некоторые элементы интернета в основном как коммунальные услуги или «общие операторы связи». Но в целом регулирующим органам необходимо уделять меньше внимания контенту и больше — дизайну платформ, рекламным технологиям и монополистической власти.