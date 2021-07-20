Баку, , 11:16 — REGNUM В результате обстрела с армянской стороны на нахичеванском направлении границы Армении и Азербайджана получил ранения военнослужащий азербайджанских вооруженных сил (ВС). Об этом 20 июля сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации пресс-службы, 19 июля около 23:40 (22:40 мск) подразделения армянской армии «подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики».

«В результате обстрела военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Рамал Бадалли получил ранение в ногу», — говорится в сообщении.

Также указывается, что раненый военный ВС Азербайджана был направлен в медучреждение и добавляется, что противник был подавлен ответным огнем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в армянском минобороны сообщили, что обстановка на границе между Арменией и Азербайджаном остаётся напряжённой из-за продолжающихся обстрелов со стороны азербайджанских ВС.