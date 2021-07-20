Жуковский, Московская область, 20 июля, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Заявки на закупку российского истребителя пятого поколения Су-57 прислали уже пять иностранных заказчиков, заявил глава м Александр Михеев на авиасалоне МАКС-2021.

Андрей Лыткин ИА Красная Весна Су-57

«Пять стран на сегодняшний день заявились под этим проектом», — сказал Михеев, отвечая на вопрос об экспортных перспективах Су-57.

В «Рособоронэкспорте» ожидают, что на этот самолет будет существенный спрос в ближайшие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, первый истребитель Су-57 поступил на вооружение в конце 2020 года. В настоящее время он остается в испытательном центре.

Напомним, в 2018 года на форуме «Армия-2018» Министерство обороны России подписало контракт на поставку 76 истребителей пятого поколения Су-57.

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