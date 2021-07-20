В Рособоронэкспорте рассказали об интересе к Су-57 за границей
Жуковский, Московская область, 20 июля, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Заявки на закупку российского истребителя пятого поколения Су-57 прислали уже пять иностранных заказчиков, заявил глава м Александр Михеев на авиасалоне МАКС-2021.
Андрей Лыткин ИА Красная Весна
Су-57
«Пять стран на сегодняшний день заявились под этим проектом», — сказал Михеев, отвечая на вопрос об экспортных перспективах Су-57.
В «Рособоронэкспорте» ожидают, что на этот самолет будет существенный спрос в ближайшие годы.
Как сообщало ИА REGNUM, первый истребитель Су-57 поступил на вооружение в конце 2020 года. В настоящее время он остается в испытательном центре.
Напомним, в 2018 года на форуме «Армия-2018» Министерство обороны России подписало контракт на поставку 76 истребителей пятого поколения Су-57.
Читайте также: В России разработают двухместный Су-57