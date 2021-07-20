Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя автомобиля BMW X5, который во время дорожного конфликта в Выборгском районе города угрожал ножом оппоненту и даже стрелял по его машине. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

PrtScr видео ГУ МВД по СПб и ЛО

Ранним утром 17 июля в полицию Выборгского района обратился 23-летний мужчина. Он рассказал, что накануне вечером на перекрестке проспекта Энгельса и Ланского шоссе между ним и водителем BMW X5 произошел дорожный конфликт. Неизвестный преследовал заявителя на своем автомобиле, угрожал ножом, ударил ногой по машине и выстрелил несколько раз из неустановленного предмета. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту проживания по подозрению в совершении преступления задержан 29-летний неработающий мужчина, — рассказали в полиции. Ему будет избрана мера пресечения.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.