Пермь, 20 июля, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Пермском крае Григорий Невоструев уволился с поста заместителя председателя правительства по вопросам инфраструктуры, сообщают СМИ.

Permkrai.ru Григорий Невоструев

Последним рабочим днем чиновника в пермском правительстве стало 19 июля. Причиной отставки названо предложение о работе за пределами края. Об этом информирует издание «Новый компаньон» со ссылкой на свои источники.

Добавим, что на этот пост вице-премьера Пермского края Григорий Невоструев был назначен в августе 2020 года.