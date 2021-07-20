Пермь, 20 июля, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Пермском крае Роспотребнадзор выявил нарушения противоэпидемического режима в 86 организациях, занятых в сфере торговли, общепита, транспорта, культуры и досуга. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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Проверка проводилась с 9 по 15 июля. Среди нарушений названы игнорирование масочного режима, обслуживание посетителей без перчаток, отсутствие обеззараживателей воздуха, уборка помещений без применения дезсредств. В числе нарушителей оказались организации детских развлечений, досуга и культуры, а также кинотеатры, кафе, столовые, промпредприятие, автобусный маршрут, пекарни, кофейни и магазины в разных городах.

К нарушителям обещают применить меры административного воздействия.

Напомним, в Прикамье ухудшается эпидситуация, связанная с заболеваемостью COVID-19. Суточный показатель выявляемых носителей коронавируса с 19 июля превысил 400 случаев.