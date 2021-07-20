Стокгольм, , 11:11 — REGNUM Сегодня, 20 июля, в Швеции вступает в силу новый закон, который в значительной степени затруднит получения постоянного вида на жительство в стране. Однако лидер партии «Шведских демократов» Джимми Окессон и член комитета риксдага по социальному обеспечению Йонас Андерссон считают, что новый закон лишь увеличит поток новых беженцев в страну. Об этом они написали в своей авторской статье, опубликованной на страницах газеты Svenska Dagbladet.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Повторное увеличение и без того высокого уровня иммиграции в Швецию кажется самоцелью для красно-зеленых («Социал-демократов», «Зеленых» и «Левых» — прим. ИА REGNUM)», — пишут авторы, отмечая, что сокращение уровня иммиграции является предпосылкой для улучшения интеграции беженцев.

Среди прочего Окессон и Андерссон выступают за ограничение права беженцев подавать на политическое убежище после того, как они оказываются в первой же безопасной стране своего пребывания. Требования, предъявляемые к тем, кто подает заявление на получение гражданства в Швеции, также должны быть ужесточены по мнению авторов статьи.