Киев, , 11:09 — REGNUM Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции на решение о продлении меры пресечения депутату Верховной рады Украины, председателю партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку. Об этом сообщил 20 июля новостной телеграм-канал PavlovskyNews.

Виктор Медведчук Zagittya.com.ua

По данным журналистов, судьи не успели ознакомиться с 12 томами дела против политика, поскольку материалы привезли в суд 20 июля.

«Если бы у них (стороны обвинения — ИА REGNUM) был хотя бы один аргумент, хоть в чём-нибудь обвинить Виктора Медведчука, сейчас бы уже 20 прокуроров танцевали на столе», — прокомментировал ситуацию сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Политик заявил, что происходящее является судилищем и попыткой «засунуть всех несогласных в тюрьму».

По словам самого Медведчука, суд будет изучать материалы дела до 30 июля.

Напомним, адвокаты лидера ОПЗЖ обжаловали решение суда, которым домашний арест Медведчука был продлён до 7 сентября.

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