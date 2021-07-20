Суд в Киеве перенёс рассмотрение апелляции по делу Медведчука
Киев, 20 июля, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции на решение о продлении меры пресечения депутату Верховной рады Украины, председателю партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку. Об этом сообщил 20 июля новостной телеграм-канал PavlovskyNews.
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Виктор Медведчук
По данным журналистов, судьи не успели ознакомиться с 12 томами дела против политика, поскольку материалы привезли в суд 20 июля.
«Если бы у них (стороны обвинения — ИА REGNUM) был хотя бы один аргумент, хоть в чём-нибудь обвинить Виктора Медведчука, сейчас бы уже 20 прокуроров танцевали на столе», — прокомментировал ситуацию сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович.
Политик заявил, что происходящее является судилищем и попыткой «засунуть всех несогласных в тюрьму».
По словам самого Медведчука, суд будет изучать материалы дела до 30 июля.
Напомним, адвокаты лидера ОПЗЖ обжаловали решение суда, которым домашний арест Медведчука был продлён до 7 сентября.