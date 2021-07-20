Посёлок Дульдурга, Забайкальский край, 20 июля, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Прокуратурой Дульдургинского района Забайкалья выявлен факт присвоения денежных средств, предназначенных на содержание несовершеннолетнего ребенка, его попечителем. Подробности 20 июля сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Андрей Грук ИА Красная Весна Деньги

Установлено, что с марта по май 2021 года житель Дульдургинского района, являющийся попечителем несовершеннолетнего ребенка, получал выплаты, предназначенные на содержание ребенка, в размере 7437, 43 рублей, ежемесячно.

В то же время, с начала марта по настоящее время несовершеннолетний подопечный находился в ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ», а затем в ГАУСО КЦСОН «Орловский», однако попечитель, зная, что денежные средства предназначены на содержание несовершеннолетнего подопечного, потратил вверенные ему денежные средства в сумме 29 тысяч рублей на личные нужды, в том числе на продукты питания и спиртные напитки.

В связи с этим, прокуратурой района направлены материалы в орган дознания, по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ («Присвоение чужого имущества, вверенного виновному»).

По факту ненадлежащего контроля за деятельностью попечителя со стороны отдела опеки и попечительства прокуратурой внесено представление в адрес главы муниципального района «Дульдургинский район», по результатам его рассмотрения выплаты приостановлены до снятия попечительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 2021 году на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними власти Забайкалья потратят 519 миллионов рублей.

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