Дербентский район, Дагестан, 20 июля, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Дагестане еще одно сельское поселение закрыли на карантин. Он будет действовать с 16 по 29 июля в селе Мугарты Дербентского района. Такое решение было принято в ходе заседания оперативного штаба из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в населенном пункте.

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По сообщению главного санитарного врача по городу Дербенту Рашида Аджиева, в селе Мугарты проведен забор 210 мазков на коронавирус, в результате чего установлено 31 заболевший COVID-19, т. е. каждый седьмой житель. Из них двоих госпитализировали, остальные лечатся на дому.

В связи с таким ростом числа заразившихся коронавирусом въезд в село и выезд из него будут запрещены. При этом главу сельского поселения обязали обеспечить подвоз продуктов питания и медикаментов для населения. Граждан обязали соблюдать режим самоизоляции, носить маски и не покидать место жительства без острой необходимости, в том числе запрещены праздничные намазы в мечетях по случаю Курбан-байрам и посещение кладбищ. Закрыт также детский сад.

Напомним, это уже третье село в Дагестане, закрытое на карантин. Ранее были закрыты село Гапшима в Акушинском районе и село Урахи Сергокалинского района.

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