Ульяновск, , 11:05 — REGNUM В Ульяновской области в связи с анонсированными кадровыми назначениями в правительстве меняет место работы глава Димитровграда Богдан Павленко. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ульяновск. Здание правительства Ульяновской области Сергей Потреяев © ИА REGNUM

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба по развитию региона заявил, что Павленко будет назначен заместителем председателя правительства региона, где будет курировать работу с инвесторами. На новую должность он перейдёт после прекращений полномочий главы Димитровграда.

Напомним, Димитровград является вторым по величине городом в Ульяновской области. Здесь проживает около 115 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, после парламентских выборов в 2018 году Димитровград 11 месяцев оставался без градоначальника. В августе 2019 года руководителем города стал член КПРФ Богдан Павленко, который ранее возглавлял администрацию главы Хакасии — после того, как коммунист Валентин Коновалов одержал победу выборах главы республики.

Отметим, что врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских является членом КПРФ. Ранее работал в Совете Федерации, где представлял Московскую область.