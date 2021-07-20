Ульяновск, 20 июля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Ульяновской области в связи с анонсированными кадровыми назначениями в правительстве меняет место работы глава Димитровграда Богдан Павленко. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Сергей Потреяев ИА REGNUM Ульяновск. Здание правительства Ульяновской области

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба по развитию региона заявил, что Павленко будет назначен заместителем председателя правительства региона, где будет курировать работу с инвесторами. На новую должность он перейдёт после прекращений полномочий главы Димитровграда.

Напомним, Димитровград является вторым по величине городом в Ульяновской области. Здесь проживает около 115 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, после парламентских выборов в 2018 году Димитровград 11 месяцев оставался без градоначальника. В августе 2019 года руководителем города стал член КПРФ Богдан Павленко, который ранее возглавлял администрацию главы Хакасии — после того, как коммунист Валентин Коновалов одержал победу выборах главы республики.

Отметим, что врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских является членом КПРФ. Ранее работал в Совете Федерации, где представлял Московскую область.