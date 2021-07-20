Глава Димитровграда Ульяновской области покидает пост
Ульяновск, 20 июля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Ульяновской области в связи с анонсированными кадровыми назначениями в правительстве меняет место работы глава Димитровграда Богдан Павленко. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.
Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба по развитию региона заявил, что Павленко будет назначен заместителем председателя правительства региона, где будет курировать работу с инвесторами. На новую должность он перейдёт после прекращений полномочий главы Димитровграда.
Напомним, Димитровград является вторым по величине городом в Ульяновской области. Здесь проживает около 115 тыс. жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, после парламентских выборов в 2018 году Димитровград 11 месяцев оставался без градоначальника. В августе 2019 года руководителем города стал член КПРФ Богдан Павленко, который ранее возглавлял администрацию главы Хакасии — после того, как коммунист Валентин Коновалов одержал победу выборах главы республики.
Отметим, что врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских является членом КПРФ. Ранее работал в Совете Федерации, где представлял Московскую область.