Ярославль, 20 июля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Ярославле за первую неделю введения транспортной реформы стало меньше пробок и увеличилось количество пассажиров на электротранспорте. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент городского хозяйства мэрии Ярославля.

Люди на остановках 14 июля

Как ранее сообщало ИА REGNUM новая транспортная схема в Ярославле работает с 14 июля. Ранее в городе работало 375 маршрутных такси и 350 автобусов. Как утверждают городские власти, сейчас в часы пик транспорта стало больше.

«Общий плановый выпуск по маршрутам регулярных перевозок в «часы пик» в настоящий момент составляет 735 единиц всех видов городского пассажирского транспорта. Основной объем перевозок — это 663 единицы — выполняется транспортом, работающим по регулируемому тарифу: 548 автобусов, 71 троллейбус и 44 трамвайных вагона. По нерегулируемому тарифу работает 72 автобуса. По результатам первой недели работы собраны и систематизированы предложения по поводу работы системы, которые поступили через соцсети, письма, электронную почту. Определены проблемные маршруты, по которым не соблюдаются интервалы движения, уменьшен выпуск или выявлены другие замечания, в том числе в работе технических систем. Всем перевозчикам поставлена задача в кратчайшие сроки предпринять действенные меры по улучшению регулярности работы маршрутов», — заявил на общегородском совещании начальник управления пассажирских перевозок департамента городского хозяйства мэрии Сергей Волканевский.

Власти Ярославля назвали два городских маршрута, работа которых отметили горожане. Это автобусы №8 и 42. С 14 июля в городе выросло число пассажиров трамваев и троллейбусов, а также уменьшились пробки.

«Отмечу позитивные эффекты от реорганизации маршрутной сети. Это предоставление льгот на основной части маршрутов. В настоящий момент это 90 процентов всех маршрутов. Обеспечение возможности контроля и планирования перевозок — это система мониторинга «Транспорт. Онлайн». Возможность применения проездных билетов, городских проездных билетов также на 90 процентах маршрутов. Также жители уже отметили за неделю, это появление новых транспортных связей и улучшение регулярности, эффективности работы ряда магистральных маршрутов. Это маршрут №8, №42. Мы увидели позитивную тенденцию по повышению эффективности работы электротранспорта, там увеличилось количество пассажиров. И снижение нагрузки на улично-дорожную сеть», — считает Сергей Волканевский.

Выбор транспорта 14 июля

Мэр Ярославля поставил задачу подчиненным решить проблемы, возникающие с введением новой транспортной схемы, в течение 10 дней.

«При любых изменениях не избежать каких-то моментов недопонимания. Есть и с нашей стороны проблемы с информированием — волонтёры, которых выставляли в первые дни на остановочных павильонах — их было недостаточно. Но добавили. Сейчас сокращаются те проблемные вопросы, которые возникали, и наша задача, чтобы за неделю, максимум за 10 дней эти вопросы снять. Для того, чтобы все изменения уже, касаемого каждого пассажира, ощущались в комфорте, в улучшении. Потому что это задача была настроена на то, чтобы создать более комфортную, безопасную систему транспорта пассажирских перевозок на территории города», — заявил мэр Ярославля Владимир Волков.

Информацию о недостаточном информировании ярославцев о новой транспортной схеме подтверждают и данные статистики, которые озвучил «Ярготранс». 14 июля в день старта маршрутной сети сайт «ЯрТранспорт» посетило 16 474 человека, из них впервые 10 тысяч. На интерактивную карту, которая показывала новые маршруты и компенсацию старых, в этот день перешли 28 084 раза.