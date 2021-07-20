В Ярославле после транспортной реформы стало меньше пробок
Ярославль, 20 июля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Ярославле за первую неделю введения транспортной реформы стало меньше пробок и увеличилось количество пассажиров на электротранспорте. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент городского хозяйства мэрии Ярославля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM новая транспортная схема в Ярославле работает с 14 июля. Ранее в городе работало 375 маршрутных такси и 350 автобусов. Как утверждают городские власти, сейчас в часы пик транспорта стало больше.
«Общий плановый выпуск по маршрутам регулярных перевозок в «часы пик» в настоящий момент составляет 735 единиц всех видов городского пассажирского транспорта. Основной объем перевозок — это 663 единицы — выполняется транспортом, работающим по регулируемому тарифу: 548 автобусов, 71 троллейбус и 44 трамвайных вагона. По нерегулируемому тарифу работает 72 автобуса. По результатам первой недели работы собраны и систематизированы предложения по поводу работы системы, которые поступили через соцсети, письма, электронную почту. Определены проблемные маршруты, по которым не соблюдаются интервалы движения, уменьшен выпуск или выявлены другие замечания, в том числе в работе технических систем. Всем перевозчикам поставлена задача в кратчайшие сроки предпринять действенные меры по улучшению регулярности работы маршрутов», — заявил на общегородском совещании начальник управления пассажирских перевозок департамента городского хозяйства мэрии Сергей Волканевский.
Власти Ярославля назвали два городских маршрута, работа которых отметили горожане. Это автобусы №8 и 42. С 14 июля в городе выросло число пассажиров трамваев и троллейбусов, а также уменьшились пробки.
«Отмечу позитивные эффекты от реорганизации маршрутной сети. Это предоставление льгот на основной части маршрутов. В настоящий момент это 90 процентов всех маршрутов. Обеспечение возможности контроля и планирования перевозок — это система мониторинга «Транспорт. Онлайн». Возможность применения проездных билетов, городских проездных билетов также на 90 процентах маршрутов. Также жители уже отметили за неделю, это появление новых транспортных связей и улучшение регулярности, эффективности работы ряда магистральных маршрутов. Это маршрут №8, №42. Мы увидели позитивную тенденцию по повышению эффективности работы электротранспорта, там увеличилось количество пассажиров. И снижение нагрузки на улично-дорожную сеть», — считает Сергей Волканевский.
Мэр Ярославля поставил задачу подчиненным решить проблемы, возникающие с введением новой транспортной схемы, в течение 10 дней.
«При любых изменениях не избежать каких-то моментов недопонимания. Есть и с нашей стороны проблемы с информированием — волонтёры, которых выставляли в первые дни на остановочных павильонах — их было недостаточно. Но добавили. Сейчас сокращаются те проблемные вопросы, которые возникали, и наша задача, чтобы за неделю, максимум за 10 дней эти вопросы снять. Для того, чтобы все изменения уже, касаемого каждого пассажира, ощущались в комфорте, в улучшении. Потому что это задача была настроена на то, чтобы создать более комфортную, безопасную систему транспорта пассажирских перевозок на территории города», — заявил мэр Ярославля Владимир Волков.
Информацию о недостаточном информировании ярославцев о новой транспортной схеме подтверждают и данные статистики, которые озвучил «Ярготранс». 14 июля в день старта маршрутной сети сайт «ЯрТранспорт» посетило 16 474 человека, из них впервые 10 тысяч. На интерактивную карту, которая показывала новые маршруты и компенсацию старых, в этот день перешли 28 084 раза.