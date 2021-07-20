Токио, , 11:10 — REGNUM За атаками хакеров на японские предприятия могут стоять власти Китая. Об этом 20 июля заявил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

Хакеры

По словам генсека японского правительства, существует «большая вероятность, что за атакой стоит правительство Китая».

«Мы внимательно следим за этим с большой озабоченностью», — сказал он.

Также Като добавил, что в связи с этим правительство страны будет и далее вырабатывать меры по обеспечению кибербезопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Североатлантический альянс вслед за США и их союзниками по НАТО возложил ответственность на Китай за проведение кибератаки через уязвимость в программном обеспечении Exchange Server американской корпорации Microsoft.