Самара, 20 июля, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил мусульман региона с праздником Курбан-байрам. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан байрам

«Уважаемые друзья! От всей души поздравляю вас с праздником Курбан-байрам! Этот праздник на протяжении многих веков объединяет мусульман во всём мире, символизируя преданность вере, общую радость, стремление к добру и милосердию. В нашей области, где исстари в мире и согласии проживают разные народы, Курбан-байрам широко отмечают татары, башкиры, азербайджанцы, таджики, узбеки, представители многих других национальностей», — говорится в поздравлении Азарова.

Азаров также отметил, что мусульманское сообщество играет важную роль в жизни региона. Областное духовное управление мусульман вносит большой вклад в укрепление дружбы между народами, гармонизацию межконфессиональных и межнациональных отношений.

«Вместе с представителями других традиционных конфессий мусульмане активно участвуют в реализации планов опережающего развития региона. И в этой общности мы всегда черпали силу. В ней — источник нашего единства и поступательного движения вперёд», — подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 20 июля мусульмане России празднуют Курбан-байрам.