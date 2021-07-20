Орел, 20 июля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Вознаграждение за помощь в установлении местонахождения девятилетней Виктории Г, пропавшей 18 июня в Залегощенском районе Орловской области, объявила полиция региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

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Девятилетняя ученица третьего класса Виктория Г. 18 июня ушла из своего дома в селе Казарь, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно. Ведётся розыск ребёнка.

Приметы девочки — рост 140−145 см, среднего телосложения, лицо круглое, лоб средний, брови прямые средние, глаза голубые, нос прямой, губы средней толщины, уши средние, волосы светлые длинные, шрам белого цвета около двух сантиметров в области колена, на спине между лопаток родинка. Была одета в синие шорты и зелёную с изображениями цветов желтого цвета футболку, на ногах белые балетки, в ушах золотые серьги с камнем.