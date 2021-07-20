Монтрёй, Франция, 20 июля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Ubisoft анонсировала новую бесплатную игру Tom Clancy's XDefiant. Трейлер был опубликован 20 июля на YouTube-канале компании.

Division 2

Разработчики сообщили, что в рамках этого проекта объединены франшизы Splinter Cell, Division и Ghost Recon. Игра будет представлять собой командный онлайн-шутер (шутер — игра, в которой упор сделан на огнестрельное оружие) в формате 6 на 6 с высокоинтенсивным геймплеем (игровым процессом). Релиз состоится на платформах PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S и ПК.

В Tom Clancy's XDefiant будет несколько классов персонажей, которые представляют четыре фракции: Echelon, Outcasts, Cleaners и Wolves. Игра предоставит геймерам «постоянно растущий арсенал аутентичного оружия и приспособлений». Первое тестирование запланировано на 5 августа 20 201 года, авторы игры отметили, что проект пока находится на ранней стадии реализации.

Ранее Ubisoft объявила, что представит «совершенно новую игру» по вселенной Tom Clancy. Многие профильные порталы предположили, что французский разработчик раскроет подробности о проекте Tom Clancy's The Division Heartland, который был анонсирован в мае 2021 года.