Джакарта, 20 июля, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) считает, что столица Индонезии Джакарта рискует уйти под воду, сообщает Detik.

alhafis Джакарта

Заместитель губернатора Джакарты Ахмад Риза ответил на доклад НАСА.

По его словам, каждый эксперт имеет собственное мнение о Джакарте, основанное на их собственных исследованиях.

Ахмад Риза заявил, что власти Индонезии планируют превратить Джакарту в лучший город. А также предотвратить затопление столицы, как прогнозировали эксперты.

Согласно докладу НАСА, столица Индонезии рискует уйти под воду. Причина — сочетание многих факторов, изменение климата, рост населения, а также эксплуатация воды в столице Индонезии. По данным НАСА, многие прибрежные города подвергаются повышенному риску затопления. Это связано с повышением уровня моря.

Кроме того, оседание земель в Джакарте было ускорено урбанизацией, изменениями в землепользовании и быстрым ростом населения. Засорение речных каналов также ускоряет оседание земель в Джакарте. В результате сегодня 40% поверхности суши в Джакарте находится ниже уровня моря.