Стокгольм, 20 июля, 2021, 11:00 — ИА Регнум. После ужесточения «Закона об огнестрельном оружии» в 2018 году количество задержанных за преступления с применением такового в Швеции значительно увеличилось. Если в 2017 году за незаконное применение огнестрельного оружия в стране было арестовано 64 человека, то в прошлом году их число выросло более чем в пять раз — до 340. Об этом 20 июля сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Речь идет о криминальных элементах, которых задерживают прямо на улице. [Между ними] происходят часто конфликты, и только так их можно уладить», — заявил в интервью SVT представитель полицейского подразделения NOA Йохан Густафссон.

Ужесточение «Закона об оружии» в Швеции в 2018 году означало, среди прочего, что минимальное наказание за совершение преступления с применением огнестрельного оружия было увеличено с одного года тюремного заключения до двух лет.

«Даже тогда и так было много огнестрелов. Можно только представить себе, сколько их было бы, если бы этого закона не было», — добавил Густафссон.