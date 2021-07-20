Село Красный Чикой, Забайкальский край, 20 июля, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Прокуратура Красночикойского района Забайкалья по итогам проверки подтверлила факт незаконного получения работником местной администрации документа о высшем образовании. Подробности 20 июля сообщила прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Татьяна Вецина.

Mil.ru Диплом

При поступлении в Читинский государственный университет женщиной была представлена копия диплома о получении среднего профессионального образования, выданного Красноярским финансовым техникумом, что в свою очередь позволило ей получить высшее образование по сокращенной программе.

Прокуратурой в ходе проведения проверки установлено, что представленный диплом о среднем профессиональном образовании является поддельным.

Таким образом, муниципальная служащая в отсутствие законных на то оснований прошла образовательную программу для получения высшего образования в течение трех лет вместо пяти.

На основании изложенного прокурором в суд направлено исковое заявление о признании недействительным диплома о высшем профессиональном образовании, выданного служащей администрации.

Суд посчитал доводы прокурора обоснованными и исковое заявление удовлетворил. Судебной коллегией по гражданским делам Забайкальского краевого суда решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика, не согласившейся с судебным решением, — без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.