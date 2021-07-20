Стокгольм, 20 июля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. 19 июля после закрытия торгов газета Aftonbladet сообщила о «худшем дне фондового рынка более чем за два месяца» после того, как индекс Стокгольмской фондовой биржи упал на 2,2%.

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Особенно сильно пострадал банковский сектор. Так, акции SEB упали на 4,3%, акции Swedbank — на 4,2%, а акции Handelsbanken — на 3,6%.

Худшую динамику показала компания Sinch, специализирующаяся на предоставлении услуг по обслуживанию облачных серверов, — минус 5,2%.

Лондонский FTSE100 упал на 2,4%, индекс DAX Франкфуртской фондовой биржи упал на 2,8%, а индекс CAC 40 в Париже упал на 2,7%.

Отмечается, что причиной закрашивания котировок в красный цвет является рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру.