Пекин, 20 июля, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Недавнее исследование, проведенное китайскими учеными, пролило новый свет на происхождение и эволюцию человеческого языка и использования инструментов, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из т/с «Академия «Амбрелла"». 2019. США Шимпанзе-дворецкий Пого

По сравнению с существующими нечеловеческими приматами, такими как обезьяны и человекообразные обезьяны, люди обладают значительными преимуществами во многих превосходящих когнитивных функциях, особенно в способности использовать язык и сложные инструменты. Ожидается, что исследование поможет объяснить давнюю тайну происхождения человека, сравнив различия и сходства между людьми и другими нечеловеческими приматами по структуре и функциям мозга.

Однако, поскольку трудно подтвердить гомологию функциональных областей мозга между различными видами, по-прежнему не хватает надежных технических средств для проведения межвидовых исследований эволюции структуры и функций мозга, говорится в исследовании.

Исследовательская группа, возглавляемая Институтом автоматизации при Китайской академии наук, разработала новый метод изучения эволюционного механизма использования языка и инструментов в мозге путем сопоставления групп межвидовых сетей мозга.

Используя структурную и диффузионную магнитно-резонансную томографию, исследователи проанализировали структурную асимметрию нижней теменной доли, структуры мозга, наиболее важной для языка и использования инструментов, у трех приматов: человека, шимпанзе и макаки.

Результаты показали, что асимметрия структуры мозга и его анатомический паттерн связи являются врожденной биологической основой, определяющей эволюцию языка и использования инструментов. Исследование было недавно опубликовано в журнале eLife.