Батуми, Грузия, , 10:59 — REGNUM Президенты Украины и Молдавии Владимир Зеленский и Майя Санду договорились ускорить строительство моста через Днестр. Об этом сообщила 19 июля пресс-служба президента Украины.

Майя Санду и Владимир Зеленский President.gov.ua

В пресс-службе уточнили, что речь идёт о строительстве пограничного перехода в районе населённых пунктов Ямполь и Косеуць.

Зеленский также подтвердил своё приглашение Санду принять участие в саммите так называемой «Крымской платформы», а также в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Напомним, ранее президент Украины, говоря о «Крымской платформе», назвал безопасность в Черноморском регионе приоритетом для всего мирового сообщества.

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