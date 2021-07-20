Батуми, Грузия, 20 июля, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Президенты Украины и Молдавии Владимир Зеленский и Майя Санду договорились ускорить строительство моста через Днестр. Об этом сообщила 19 июля пресс-служба президента Украины.

President.gov.ua Майя Санду и Владимир Зеленский

В пресс-службе уточнили, что речь идёт о строительстве пограничного перехода в районе населённых пунктов Ямполь и Косеуць.

Зеленский также подтвердил своё приглашение Санду принять участие в саммите так называемой «Крымской платформы», а также в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Напомним, ранее президент Украины, говоря о «Крымской платформе», назвал безопасность в Черноморском регионе приоритетом для всего мирового сообщества.